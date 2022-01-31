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Bartın'da firari hükümlü yakalandı

AA, Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da firari hükümlü yakalandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl 30 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl 30 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla Kumluca beldesinde başta "kasten adam öldürme" olmak üzere 8 ayrı suçtan 22 yıl 30 gün hüküm giyen M.K'nin il dışından Zacer köyündeki ailesini ziyarete geldiğini tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Selim Bostancı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kumluca, Bartın, Ulus, Güncel, Haber

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