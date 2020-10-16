Bartın'da fındıkta eğitim seferberliği
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Bartın'da fındıkta eğitim seferberliği

16.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:41
Bartın'da fındıkta eğitim seferberliği

Bartın'da başlatılan "fındık alanlarında eğitim seferberliği" programı kapsamında teknik personel ve üreticilere eğitim verildi.

Bartın'da başlatılan "fındık alanlarında eğitim seferberliği" programı kapsamında teknik personel ve üreticilere eğitim verildi.

Merkez ilçe, Kurucaşile ve Amasra ilçesine bağlı köylerde düzenlenen eğitimler Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Ömür Duyar ve Ali Kemal Gür tarafından verildi.

Eğitimlerde ilk olarak Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personele gelişen yeni teknikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Daha sonra merkez ilçeye Güzelcehisar köyünde bulunan fındık üreticilerinin bahçelerinde uygulamalı olarak budama ve dikim teknikleri, zirai mücadele takvimine göre yapılması gerekenler, yıl içinde yapılacak işlemler anlatıldı.

Eğitimler, merkez ilçeye bağlı Gürgenpınarı ve Kurucaşile'ye bağlı Karaman ve Amasra ilçesine bağlı Kazpınarı köylerinde devam etti.

Bartın Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, yaptığı açıklamada, Vali Sinan Güner'in talimatlarıyla yıl içinde yürüttükleri 'Bartın İlinde 74 Tarımsal Proje' kapsamında fındıkta verimliliğin ve kalitenin artırılması çalışmalarına pandemi sürecinde gerekli önlemleri alarak devam ettiklerini belirtti.

Eğitimlerin hem sahada hizmet eden ekipler hem de üreticiler adına büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Üç gün boyunca eğitimlerde teknik ekiplerimiz çiftçilerimizin bahçelerinde anlattıkları her konuyu birebir kendileri uygulayarak ve uygulatarak gösterme şansı yakaladılar. İlimizin fındık rekoltesini artırmak ve ülke ekonomisi içinde hak ettiği noktaya çıkarmayı kendimize hedef koyduk. Çiftçilerimiz eğer bu eğitimlerde gördüklerini ve yıl içinde teknik ekiplerimizin talimatlarını uygularlarsa günden güne daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

Eğitimlere, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Türkmen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, il ve ilçe müdürlüğünde görevli teknik ekip ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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