Bartın'da Fetö/pdy Davası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin (FETÖ/PDY) kapatılan Bartın Aktif İş Adamları Derneği (BAKİAD) üyesi 2'si tutuklu 6 sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.





Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Y. ve Ali Rıza D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.





Tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Ali Rıza D, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.





Sanık avukatı da müvekkilinin dernekte üyelik dışında bir faaliyetinin olmadığını, örgütün talimatıyla para yatırmadığını ve hakkında terör örgütü üyeliği iddiasına yönelik somut bir delilin bulunmadığını savundu.



Engin Y. ise örgütle uzaktan yakından bir bağının olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Tutuksuz sanıklar S.G, E.Ç, B.U, ve A.B. de beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.