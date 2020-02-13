Bartın'da FETÖ'nün sözde il ve ilçe imamının yargılanmasına devam edildi

13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:34

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il ve ilçe imamının yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ile tutuksuz yargılanan eşi R.K. savunma yaptı.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan İ.K, telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı "Falcon" kurulduğu ve örgütsel doküman indirdiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Gözaltına alındığı günden bu yana kendisine telefonunda ele geçirilen dokümanlarla ilgili bilgi verilmediğini ifade eden İ.K, "Ben internete kafelerden giriyordum. Dokümanları görmeden bir şey diyemiyorum." diye konuştu.

Tanıklardan A.C, sanığın örgüte destek verdiğini, sohbet toplantıları organize ettiğini, örgüte mensup öğretmen ve okul müdürlerinin atamalarında etkili olduğunu, gazete aboneliği yaptığını ve seçimlerde "AK Parti'ye oy vermeyin, CHP'ye verin" yönünde propagandada bulunduğunu öne sürdü.

Tanık Z.U. da sanığın evlerde sohbet toplantıları yaptığını, öğrenci evlerinde yardım topladığını belirtti.

Sanık İ.K. ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Tutuksuz yargılanan eşi R.K. de örgütle bağının olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Sözde il imamının yargılandığı dava

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada tutuklu yargılanan ve SEGBİS aracılığıyla savunma yapan örgütün sözde il imamı M.Y, mahkeme başkanının, "ByLock" içerikleri gelmiş, neler söyleyeceksin?" diyerek söz vermesi üzerine, "ByLock kullanmadım. Terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmiyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkili hakkındaki "İstanbul'da gaybubet evinde yakalandığı", "il imamı olduğu", "15 Temmuz'dan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği ve diğer örgüt üyeleriyle irtibatta olduğu" iddialarıyla ilgili somut delil olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, M.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl 18 Ekim'de, İstanbul'da "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgu¨t u¨yelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 adrese operasyon düzenlenmiş, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüpheli yakalanmıştı. Yakalananlardan M.Y'nin sözde Bartın il imamı, İ.K'nin ise sözde Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmiş, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA