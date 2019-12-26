Bartın'da FETÖ'nün sözde il ve ilçe imamı hakim karşısında

26.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:40

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il ve ilçe imamının yargılandığı davaların duruşması yapıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan "sözde" Ulus ilçe imamı İ.K. ile tutuksuz yargılanan eşi R.K. savunma yaptı.

Duruşmada tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan İ.K, hakkındaki suçlamaları reddederek hiçbir örgüte üye olmadığını, emir almadığını ve kimseye emir vermediğini öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddialarının da gerçek olmadığını ileri süren İ.K, "Söz konusu programı ilk defa basından öğrendim. 'ByLock' kurmadım, kullanmadım. Bank Asya'ya bilerek, isteyerek ve talimatla para yatırmadım. 2014'te çevremden alacaklarım vardı, bunları topladım, yatırım için bankaya yatırdım. Sohbet düzenlediğim, para topladığım yönündeki tanık ifadelerini kabul etmiyorum. İlçe sorumlusu olduğum iddia ediliyor ama 2012'de Ulus ilçesinden Bartın'a taşındım. Örgüt üyesi ve yöneticisi değilim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Tutuksuz yargılanan İ.K'nin eşi R.K. de örgütle bir bağının olmadığını savundu.



Mahkeme heyeti, İ.K'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 13 Şubat 2020'ye erteledi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada tutuklu yargılanan ve SEGBİS aracılığıyla savunma yapan örgütün sözde il imamı M.Y, il imamı gibi bir vasfının olmadığını ileri sürerek, "FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmiyorum. İlin en büyük abisi olduğum, "ByLock" kullandığım, özellikle okul ve yurt müdürleriyle gizlilik içinde toplantılar düzenlediğim ve cemaate mensup kişileri işe yerleştirdiği iddialarını da kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti M.Y'nin de tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Şubat 2020'ye erteledi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında 18 Ekim'de firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgu¨t u¨yelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüpheli yakalanmış, yakalananlardan M.Y'nin sözde "Bartın il imamı", İ.K'nin ise "Ulus ilçe imamı" olduğu tespit edilmiş, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA