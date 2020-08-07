Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamının yargılanmasına devam edildi Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il imamının yargılanmasına devam edildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il imamının yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan "sözde" il imamı M.Y, savunma yaptı.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan M.Y, örgüt üyesi ve yönetici olmadığını öne sürdü.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 22 Ekim'e erteledi.

Kaynak: AA