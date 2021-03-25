Bartın'da farklı illerde yaşayan alıcı ve satıcı için çevrimiçi tapu devri yapıldı
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Bartın'da farklı illerde yaşayan alıcı ve satıcı için çevrimiçi tapu devri yapıldı

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Bartın'da farklı illerde yaşayan alıcı ve satıcı için çevrimiçi tapu devri yapıldı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uzaktan mülk devrine imkan sağlayan uygulaması sayesinde İstanbul'daki dairesini yeni alıcısına devretti.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uzaktan mülk devrine imkan sağlayan uygulaması sayesinde İstanbul'daki dairesini yeni alıcısına devretti.

Tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda taşınmazın uzaktan devrine imkan sağlayan uygulamayı kullanan satıcı Murat Özpay, işlemler için Kurucaşile Tapu Müdürlüğüne, daireyi alacak olan oğlu Gökhan Özpay da taşınmazın bulunduğu İstanbul Gaziosmanpaşa Tapu Sicil Müdürlüğüne gitti.

Baba ve oğlu, Kurucaşile Tapu Sicil Müdürlüğünü vekaleten yürüten Müdür Yardımcısı Halime Ekmekçi ve Gaziosmanpaşa Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Eren Gündoğan huzurunda video konferans eşliğinde satış sözleşmesini imzaladı.

Kurucaşile Tapu Sicil Müdür Vekili Halime Ekmekçi, gazetecilere, uygulama sayesinde zaman kaybının önüne geçilerek seyahat ve konaklama giderlerinden tasarruf sağlandığını anlattı.

Salgının yayılmasının da büyük oranda önüne geçildiğini düşündüklerini vurgulayan Ekmekçi, ilk satışın gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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