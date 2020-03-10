Bartın'da "Etkili Öğretmen Olmak" konferansı düzenlendi
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Bartın Üniversitesi, Güncel

Bartın'da "Etkili Öğretmen Olmak" konferansı düzenlendi

Bartın Üniversitesi'nde "Etkili Öğretmen Olmak" konulu konferans verildi.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Bartın'da

Bartın Üniversitesi'nde "Etkili Öğretmen Olmak" konulu konferans verildi.

Bartın Üniversitesi Türk İslam Medeniyeti Araştırmalar Kulübü tarafından Kutlubey Yerleşkesi Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Hasan Kardeş'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, konferansta, öğretmenliğin, devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin görevlerini Türk milli eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü olduklarını belirten Vargeloğlu, şöyle konuştu:

"Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır. Belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi usta bir öğretmen, müfredatı çocukların ihtiyacına göre anında yeniden inşa eder. Fırsat eğitimi yapar. Müfredat kelimesinin kökü 'fert'ten gelir. O fert çocuktur, öğrencidir, onun içinde saklı olan cevherdir. Bu cevheri mücevher yapacak oyuncularsa öğretmenlerdir."

Kaynak: AA

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Manşet

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