Bartın'da engerek yılanının doğa fotoğrafçısına saldırısı kameraya yansıdı Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki köyde tarihi eser olduğu düşünülen alanı görüntüleyen doğa fotoğrafçısına engerek yılanının saldırısı kameraya yansıdı.

Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki köyde tarihi eser olduğu düşünülen alanı görüntüleyen doğa fotoğrafçısına engerek yılanının saldırısı kameraya yansıdı.

Doğa fotoğrafçısı Serkan Öztamur (29), Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki bir köyde tarihi eser olduğu düşünülen alanı görüntülediği sırada kaya mezarının üzerinde yılan gördü.

Görüntüsünü çekmeye çalıştığı bir metre uzunluğundaki yılan Öztamur'a doğru hareket etti. Saldırı anında geri kaçan Öztamur, yılanın kendisini ısırmasından kurtuldu.

Öztamur, yılanın kendisine saldırma anını da kamerayla kaydetti.

Serkan Öztamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaya mezarlarını görüntülemeye başladığı sırada bir yılan gördüğünü ve görüntüsünü almak için kamerasını yaklaştırmasıyla yılanın bir anda üzerine atladığını söyledi.

Yılanın bir süre sonra gözden kaybolduğunu anlatan Öztamur, "Sonrasında internetten yaptığı araştırmada bana saldıran yılanın çok tehlikeli ve zehirli bir tür olan engerek yılanı olduğunu gördüm. Zehirli bir yılan olduğunu da bilmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış ayrıca boynuzlu engerek yılanını da sanırım ilk kez görüntüleyen ben oldum. Kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Kaynak: AA