Bartın'da engelli eşi ve kardeşiyle selden kurtulan Fatma Yurdakul yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Bartın'da engelli eşi ve kardeşiyle selden kurtulan Fatma Yurdakul yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Bartın'da engelli eşi ve kardeşiyle selden kurtulan Fatma Yurdakul yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşanan selden kurtulan Fatma Yurdakul, engelli eşi ve kardeşiyle yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşanan selden kurtulan Fatma Yurdakul, engelli eşi ve kardeşiyle yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan 54 yaşındaki Yurdakul, 11 Ağustos'taki selden, engelli eşi ve zihinsel engelli kardeşiyle üst kata çıkarak kurtuldu.

Ailesiyle çaresizce sel sularının çekilmesini bekleyen Yurdakul, afet sonucu iki ardiye, birçok eşya ve ağır hasar gören evini kaybetti. Olay nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Fatma Yurdakul, selden kurtulduklarına şükrediyor.

Eşi ve kardeşiyle ağabeyinin yanında kalan Yurdakul, AA muhabirine, sel sularının taşıdığı odunların evlerine zarar verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Sel suları evimin ikinci katına kadar çıktı. Birinci kattaki buzdolabı, televizyon, kanepeler, beyaz eşyalar ne varsa gitti. İçinde para olan çelik kasam vardı, o gitti, bulunamadı. Kapılarımı sökmüş götürmüş. Evimin hemen yanında iki ardiyem vardı, evim küçük olduğu için eşyalarımı, yiyeceklerimi oraya koyuyordum, içindeki eşyalarla birlikte hepsi gitti, bir şeyim kalmadı. Rabbimden gelen bir şey, aciz değiliz ama üzgünüz."

"Son anlarımızı yaşadığımızı düşündük"

Afetin yaşandığı gece büyük korku yaşadıklarını, olayı balkondan izlemekten başka çareleri olmadığını vurgulayan Yurdakul, "Yapacak bir şey yoktu. Ölümle baş başaydık. Bütün odunlar, sökülen ağaçlar evime girdi. Ev yıkılacak diye çok korktuk. Son anlarımızı yaşadığımızı düşündük. Evde mahsurduk, artık ölümü bekliyorduk. Evim hasar gördü, ağır hasarlı olduğu için yıkılacak." dedi.

Yurdakul, sel afetinin yaşandığı geceyi unutamadığını dile getirerek, "Sel bütün ağaçları kökünden sökmüştü. O ağaçların gelmesi çok kötüydü. Evden kaçmamız mümkün değildi, bir yere gitme imkanımız yoktu. Herkesin evi tehlikede olduğu için nereye gideceksin?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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Bartın'da engelli eşi ve kardeşiyle selden kurtulan Fatma Yurdakul yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Haberler
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