Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 26 Aralık'ta başlayacak

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince düzenlenecek El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın 26 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, yazılı açıklamasında, 6 gün açık kalacak fuarda derneklerin, okul ve eğitim kuruluşlarının, ev hanımlarının ürettiği yöresel ürünler, ahşap aksesuarlar, takı, yağlı boya tablolar, tel kırma, tel sarma el işleri, tablolar, ev tekstili, bijuteri, çiçek, gümüş aksesuarlar, kozmetik, ofis aksesuarları, oyuncak, saat, zücaciye ve yiyeceklerin satışının yapılacağını belirtti.

Fuar etkinliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Akın, "Fuarlar vesilesiyle kentimizin birçok değerini gözler önüne seriyoruz. Fuarımızla hem kentimizin en önemli kültürel değerlerinden el sanatlarımızı ziyaretçilere tanıtmış oluyor hem de ev hanımlarımızın ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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