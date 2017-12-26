Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı

Bartın Belediyesi 18. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı, törenle açıldı.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Sosyal Tesislerindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen fuarla el emeği göz nuru ürünleri, yeni yıl öncesinde halkın beğenisine sunduklarını söyledi.



Yöresel el sanatlarının yanı sıra, yöresel yemek ve yöresel hediyelik eşyaların da sergilendiği fuarda, ürünlerin 63 stantta vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Akın, şöyle konuştu:



"Belediye olarak bu yıl 18'cisini gerçekleştirdiğimiz fuarımızın inşallah kazancı da bol olur. Bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda Bartın Belediyesi El Sanatlarını Destekleme Projesi kapmasında kapsamında Geleneksel El Sanatları Derneği'nin kurulmasıyla ilgili bir çalışma yapmıştık. Bu dernekten 160 bayanımız faydalanıyor ve evlerinde yaptıklarını el emeği göz nuru eserlerin satışını yapıyorlar. Bayanların satışlarını yapabilmesi ve eserlerini sergilemesi için İnkumu, Belediye Bahçesi ve Yalı mevkisinde iş yeri oluşturduk. Ayrıca il dışında ve yurt dışında düzenlenen panayırlara, fuarlara gidiliyor. Bartın belediyesi olarak el sanatlarımızın yaşatılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz."



Törene, Vali Nusret Dirim, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Fuar, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.