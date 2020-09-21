Ekipler susuz kalan balıklar için seferber oldu
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Ekipler susuz kalan balıklar için seferber oldu

Bartın'da, Gökırmak Çayı'ndaki suyun çekilmesi nedeniyle küçük bir gölde biriken ve can çekişen balıkları kurtarılması için ekipler seferber oldu.

21.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 23:15

Bartın'da, Gökırmak Çayı'ndaki suyun çekilmesi nedeniyle küçük bir gölde biriken ve can çekişen balıkları kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kurtköy mevkisindeki çayda kuraklık ve suyun çekilmesi nedeniyle küçük bir gölde biriken binlerce balık can çekişmeye başladı.

Birçok balığın da telef olduğu görülen gölde, oksijen yetersizliği nedeniyle can çekişen balıkların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çay yatağındaki gölde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle genişletme, derinleştirme çalışması yapıldı ve göl balıkların yaşayabileceği uygun hale getirildi.

Ekipler susuz kalan balıklar için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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