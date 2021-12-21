Bartın'da eğitime kar engeli - Haberler
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Bartın'da eğitime kar engeli

Bartın'da eğitime kar engeli
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

BARTIN (AA) - Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 22 Aralık Çarşamba günü ilimiz merkez ve merkeze bağlı beldelerde ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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