Bartın'da düğün, kına ve nişanlara süre kısıtlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın'da düğün, kına ve nişanlara süre kısıtlaması

Bartın Valiliği, ev izolasyonuna uymayan kişiler için, yurtlarda karantina uygulamasına yeniden başlanacağını açıkladı.

Bartın'da düğün, kına ve nişanlara süre kısıtlaması
30.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:53

Bartın Valiliği, ev izolasyonuna uymayan kişiler için, yurtlarda karantina uygulamasına yeniden başlanacağını açıkladı. Artan korona virüs vakalarının ardından alınan kararlar sonrası kına, düğün ve nişan gibi kutlamalara da 2,5 saat sınırlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacı ile ilimiz genelinde toplu olarak taziye merasimlerinin ve cenaze gününden itibaren başlanılarak farklı günlerde devam eden toplu Kur'an-ı Kerim okumalarının yapılmamasına, ilimiz genelindeki hastanelerde normal hasta ziyaretlerinin sadece hastaların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek bir süre içerisinde yapılmasına ve süre kısıtlaması hususunda hastane yönetimlerine yetki verilmesine, korona virüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla ilimiz genelinde düğün, nişan, kına gibi merasimlerin başlangıcından bitimine kadar maksimum 2,5 saat ile sınırlandırılmasına, ilimiz genelinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin korona virüs ile mücadele konusunda aldığı kararlar başta olmak üzere Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan diğer tedbirlerin yerinde denetimine sorumlu kuruluşlarca hassasiyetle devam edilmesine, tedbir ve kararlara uymayan mekan ve işletmelerin birinci ihlallerinde 900 TL idari para cezası, ikinci ihlallerinde 1 gün süre ile faaliyetten men, üçüncü ihlallerinde ise 3 gün süre ile faaliyetten men ile cezalandırılmalarına, ilimiz genelinde ev izolasyonuna tabii vatandaşların takip ve denetimlerinin sorumlu kuruluşlarca hassasiyetle yapılmasına, ev izolasyonuna riayet etmeyenler için yurtlarda karantina uygulamasının yeniden başlatılmasına, Kontrollü sosyal hayatın olmazsa olmazı olan maske, mesafe, temizlik kuralının toplumun her kesimince benimsenip sosyal hayatın bir parçası haline gelebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından her türlü iletişim araçları kullanılarak vatandaşların duyarlılığının arttırılmasına, usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK'nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına, alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine karar verilmiştir" denildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Güncel
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Ekonomi
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Pelin Akil Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Burak Yılmaz
Daha Fazla Bayram Futbolcu Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bartın'da düğün, kına ve nişanlara süre kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 19:29:32. #1.14#
title