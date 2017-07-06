Bartın'da Doğalgaz Çalışmaları

Bartın'da Kemerköprü ile Şadırvan Caddesi arasında doğalgaz çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin büyük bölümüne doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Çalışmaların yoğun araç ve yaya trafiğinin hakim olduğu Şadırvan Caddesinde başladığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:



"Bartın'ımızın kötü hava şartlarından kurtulduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Doğalgaz kullanım sayısı da her geçen gün artıyor. Bu sayede kömür bacalarından çıkan dumanlar ile şehrimizde meydana gelen hava kirliliği de ortadan kalkıyor. Temiz bir Bartın için büyük emek harcıyoruz. Bu yolda emek veren ve sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."