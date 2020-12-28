Bartın'da direksiyonu söküp İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Bartın'da direksiyonu söküp İngiliz anahtarıyla otomobil kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bartın'da direksiyonu söküp İngiliz anahtarıyla otomobil kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün trafikte seyir halindeyken direksiyonu söküp İngiliz anahtarıyla araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, İstanbul'da olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli ve cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde direksiyonu söküp yanındaki arkadaşına veren sürücünün İngiliz anahtarıyla trafikte araç kullanması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman