Bartın'da "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor
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Bartın'da "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor

09.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:56
Bartın'da

Bartın'da "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında belediye ekiplerince kent merkezindeki park ve bahçelerde, piknik alanları ve işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bartın'da "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında belediye ekiplerince kent merkezindeki park ve bahçelerde, piknik alanları ve işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi, vatandaşlara özellikle maske ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılar yapıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kent merkezinde pandemi sürecinin başından bu yana denetimlerini sürdürdüklerini anımsattı.

Maske, sosyal mesafe ve uyarıcı levhaların kontrollerini yapıp, esnaf ve vatandaşları uyardıklarını ifade eden Akın, "Son olarak da zabıta ekiplerimiz park ve bahçelerde, piknik alanları ve işletmelere yönelik koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi. Temel kurallar olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakılırken, uyarıcı levhaların olup olmadığına da bakıldı. Bartın Belediyesi olarak 6 ekiple sahadayız. Görev alan personelimize kolaylıklar diliyorum Tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeriz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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