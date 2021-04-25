Dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da dışarıda oynadığı sırada dili boğazına kaçan küçük çocuğun, bir vatandaş tarafından kurtarılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bartın'da dışarıda oynadığı sırada dili boğazına kaçan küçük çocuğun, bir vatandaş tarafından kurtarılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Okulak Mahallesi Kayadibi Durakları mevkisinde, market arabası ile oynayan E.T. (6) yere düşünce dili boğazına kaçtı.

Nefessiz kalan çocuk birden koşmaya başladı. Çocuğu görünce eşinin iş yerinden çıkan Güçlü Ocakçı (47), çocuğa müdahale etti.

E.T'nin boğazına cisim kaçtığını düşünen Ocakçı, çabalarından sonuç alamayınca çocuğun ağzını açtı. Çocuğun dilinin boğazına kaçtığını anlayan Ocakçı, çabaları sonucu onu kurtardı.

Gazetecilere konuşan Ocakçı, olayı şöyle anlattı:

"Dilinin geriye kaçtığını sonradan fark ettim. Olay dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Dişlerinin kenetlendiğini görünce dilinin döndüğünü anladım. Tek elimle açmaya çalıştım açamadım. İki elimle zorlayarak açtım ve yavruyu tekrar hayata döndürdüm. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın."

Dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı
Dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı
Dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı
Dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

Elektrik direğinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi
Elektrik direğinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:34:19. #1.14#

title