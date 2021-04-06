Bartın'da devrilen tır nedeniyle Karabük yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Bartın'da şarampole devrilen tır nedeniyle Bartın-Karabük yolunun ağır tonajlı araçların geçişine kapatılması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Bartın'da şarampole devrilen tır nedeniyle Bartın-Karabük yolunun ağır tonajlı araçların geçişine kapatılması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa Beldesi Kadıoğlı Mahallesi mevkisinde Karabük istikametine giden Ramazan B. idaresindeki 20 EC 321 plakalı tır şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada dorsenin yolu kaplaması nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor. Kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Buzbolabı yüklü olduğu öğrenilen tırın çekilmesi ve yolun trafiğe açılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman