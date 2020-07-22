Bartın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bartın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
22.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:35
Bartın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Uztay (46) idaresindeki 74 AAJ 383 plakalı otomobil, merkeze bağlı Tabanözü köyünde devrildi.
Kazada ağır yaralanan Uztay, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uztay, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA