Bartın'da denize giren kişi hayatını kaybetti
Bartın'da denize giren kişi boğuldu.
Bartın'da denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, dün İnkum beldesinde denize giren Cengiz Yuva (48) boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, zamanında müdahaleyle Yuva'yı sudan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yuva'yı Bartın Devlet Hastanesine götürdü.
Yuva, tedavi gördüğü hastanede dünden bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.