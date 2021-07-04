Bartın'da denizde hortum oluştu
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Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın'da denizde hortum oluştu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum oluştu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum oluştu.

Göçkün Demirci ve Çakraz sahili açıklarında peş peşe hortumlar görüldü.

Gökçün Demirci sahili açıklarında oluşan hortum sahil kıyısındaki kayalık bölgeye kadar yaklaştı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortum nedeniyle sahil bölgesinde vatandaşların panik yaşadığı gözlendi.

Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan her iki hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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