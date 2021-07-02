Bartın'da denizde fenalaşan kişi öldü
Bartın'ın İnkumu sahilinde denizde yüzerken fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bartın'ın İnkumu sahilinde denizde yüzerken fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnkumu tatil beldesinde denize giren Recep Top (66), yüzerken fenalaştı.
Bartın Belediyesi cankurtaran ekiplerince denizden çıkarılan Top, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Top, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı