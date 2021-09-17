Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı - Haberler
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Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel işletmenin üretim tesisinde yer alan ark ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 5 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı
AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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