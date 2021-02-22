Bartın'da çöp sahile vurdu
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Bartın'da çöp sahile vurdu

22.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:47
Bartın'da çöp sahile vurdu

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da, dalgaların etkisiyle sahile vuran çöp kirliliğe yol açtı.

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da, dalgaların etkisiyle sahile vuran çöp kirliliğe yol açtı.

Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkum Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunması dikkat çekti. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler sahilin temizlenmesini istedi.

- Bartın
Bartın'da çöp sahile vurdu
Bartın'da çöp sahile vurdu
Bartın'da çöp sahile vurdu
Bartın'da çöp sahile vurdu
Bartın'da çöp sahile vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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