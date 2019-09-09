Bartın'da cinsel istismar iddiası
Bartın'da çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Bartın'da çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin (85) Demirciler Mahallesi'nde küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.T, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.