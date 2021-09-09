Bartın'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bartın'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bartın'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamlık köyünde yalnız yaşayan Rafet Çomak'a (51) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde uyurken yangını fark eden Çomak, hızla dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.
Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Çomak'ın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman