Çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Isırganlı köyünde Cemali Küçük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine köye Bartın ve Ulus ilçesinden itfaiye ekipleri ile arazöz sevk edildi.

Alevlerin, kısa sürede evin bitişiğindeki Şerife Küçük ve Hüsnü Küçük'e ait evlere de sıçraması üzerine Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinden de takviye itfaiye ve arazözlerin de destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin de tedbir aldığı yangında can kaybı ve yaralanan olmazken yaklaşık 100 yıllık ahşap olduğu öğrenilen 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı