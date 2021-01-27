Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı
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Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

27.01.2021 17:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:55
Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

BARTIN'da yol kenarında çamura saplanan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

BARTIN'da yol kenarında çamura saplanan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hacıosmanoğlu köyünde yaşayan vatandaşlar yol kenarında çamura saplanmış inek gördü. Vatandaşların çabasına rağmen kurtarılamayan inek için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından ineği, gövdesine halat bağlayarak kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.


Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı
Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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