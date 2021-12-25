Bartın'da bir metrelik buz sarkıtları oluştu - Haberler
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Bartın'da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

- Bartın'da bir metrelik buz sarkıtları oluştu Kar kalınlığı ve buz sarkıtları 1 metreye ulaştı Bartın'da 4 gündür etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaşırken, bazı binaların çatılarında ise 1 metrelik buz sarkıtları oluştu.

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BARTIN (İHA) - - Bartın'da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

Kar kalınlığı ve buz sarkıtları 1 metreye ulaştı

BARTIN - Bartın'da 4 gündür etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaşırken, bazı binaların çatılarında ise 1 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Bartın'ın Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde 4 gün süren yağışların ardından kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşırken, hava sıcaklıklarını sıfırın altına 10 dereceye düşmesi sonrası da 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu.

Köy merkezinde metre ile yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 90 santimetre, çatılardan sarkan buz sarkıtları ise 84 santimetre olarak ölçüldü.

Ellerine aldıkları uzun sırık çubuklarla çatılardan sarkan buz sarkıtlarını kıran Hasan Şimşek, soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtların vatandaşlara zarar vermemesi için kendi imkanları ile kırdıklarını söyledi.

Buz sarkıtların 1 metreye ulaştığını söyleyen İsmail Şimşek ise, kırmadıkları zaman vatandaşların üzerine düşerek sakatlıkların yaşanabileceğini söyledi.

Bartın'da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

Bartın'da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

Bartın'da bir metrelik buz sarkıtları oluştu

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

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