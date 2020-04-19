Bartın'da bir hayırsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi Bartın'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkala borçlarını ödedi.

Bartın'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkala borçlarını ödedi.

Köyortası Mahallesi'ndeki bakkala giden hayırsever, esnafa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı kişilerin borcunu ödemekte zorlandığını gördüğünü söyleyerek maddi durumu iyi olmayan kişilerin borçlarını ödemek istediğini ifade etti.

İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterinde kayıtlı yaklaşık 7 bin lira tutarındaki borcunu kapatan hayırsever, bir ailenin de 2 aylık ev kirasını ödedi.

Esnaf Hayrettin Tüten, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine gelen hayırsever vatandaşın ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödediğini söyledi.

Tüten, 20 yıldır esnaflık yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirerek "Hayırsever vatandaşımız burada birkaç kişinin hesabını kapattı. Yine zor durumda olan bir ailenin de iki aylık kirasını verdi. Gerçekten gurur verici bir olay. Hala daha olayın şaşkınlığını üzerimizden atamadık. İnşallah herkese örnek teşkil etmiştir bu davranış." diye konuştu.

Kaynak: AA