Bartın'da bin 428 kişi seyahat izin belgesi aldı
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Bartın'da bin 428 kişi seyahat izin belgesi aldı

Bartın'da bin 428 kişi seyahat izin belgesi aldı
04.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:27

Bartın'da iller arası seyahatlerinin kısıtlandığı günden bu yana bin 952 kişi seyahat izni talebinde bulunurken, bin 428 kişiye izin verildi.

Bartın'da iller arası seyahatlerinin kısıtlandığı günden bu yana bin 952 kişi seyahat izni talebinde bulunurken, bin 428 kişiye izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında istisnai durumlarda şehirlerarası seyahat etmesi zorunlu vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği Bartın Şehirlerarası Otobüs terminalinde Seyahat İzin Kurulu hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bartın Valisi Sinan Güner, Seyahat İzin Kurulu üyeleri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Vali Güner, toplantıda yaptığı açıklamada zorlu bir süreçten geçildiğini, bu süreçte her kesimin bir takım fedakarlıklar gösterdiğini söyledi. Bazı istisnai durumlar haricinde vatandaşların iller arası seyahatlerinin kısıtlandığını hatırlatan Vali Güner, Seyahat İzin Kurulu tarafından bu istisnai durumları tespit edilerek seyahat izin belgesi düzenlendiğini, Bartın'da da bu güne kadar 1952 vatandaşın izin talebinde bulunduğunu, 1428 vatandaşın talebinin uygun görüldüğünü ifade ederek Seyahat İzin Kurulu üyeleri ve çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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