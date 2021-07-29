Bartın'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
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Bartın'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Bartın'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı.

Bartın'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı. Bıçaklı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bartın'da Hendekyanı Caddesinde meydana gelen olayda H.N. (41) ile aralarında husumet bulunan A.O.K. (56) ve oğlu B.K. (22) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.N. eline aldığı bıçakla A.O.K. ve oğlu B.K.'ya saldırdı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan A.O.K. ve oğlu B.K., 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan H.N. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yaralı baba oğulun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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