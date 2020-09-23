Bartın'da belirlenen talep ve teklifler bakanlıklara sunulacak
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Bartın'da belirlenen talep ve teklifler bakanlıklara sunulacak

23.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:34
Bartın'da belirlenen talep ve teklifler bakanlıklara sunulacak

Bartın'da firmaların talepleri ve çeşitli kuruluşlardan gelen teklifleri değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Bartın'da firmaların talepleri ve çeşitli kuruluşlardan gelen teklifleri değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkilileri bir araya geldi.

Bartın Valisi Sinan Güner, ilgili müdürlükler tarafından Bartın'a ait teşvik ve destekler hakkında teklif raporları hazırlanacağını belirtti.

Tekliflerin değerlendirme aşamasından sonra rapor hazırlanacağını kaydeden Güner, raporların ilgili bakanlıklara sunulacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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