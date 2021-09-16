Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen hamile kadın defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen hamile kadın defnedildi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da bebeği sezaryenle alındıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da bebeği sezaryenle alındıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Ulugeçitkadı köyünde yaşayan ve 1 hafta önce Kovid-19'a yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Burada durumu daha da ağırlaşan Demiroğlu'nun bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu, bebeğin alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısı olmadığı belirtilen kadının cenazesi, Ulugeçitkadı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Eşinin ölüm haberini sosyal medyadan "Canım eşim bıraktı bizi" notuyla paylaşan Birol Demiroğlu, törende gözyaşı döktü.

Zonguldak'taki hastanede küvezde tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen hamile kadın defnedildi

Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen hamile kadın defnedildi

Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen hamile kadın defnedildi

Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen hamile kadın defnedildi
AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Göksel Amelia Hamlin Eser Yenenler
Spor Diego Marcao Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bebeği sezaryenle alındıktan sonra Kovid-19'dan ölen hamile kadın defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:59:40. #1.11#