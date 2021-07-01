BARTIN'DA BATIK GEMİNİN BULUNDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKILDI
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BARTIN'DA BATIK GEMİNİN BULUNDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKILDI

BARTIN'DA BATIK GEMİNİN BULUNDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla, İnkum Sahili'nde 17 Ocak'ta batan kuru yük gemisinin bulunduğu bölgeye çelenk ve karanfil bırakıldı.

BARTIN'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla, İnkum Sahili'nde 17 Ocak'ta batan kuru yük gemisinin bulunduğu bölgeye çelenk ve karanfil bırakıldı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak günü Bartın İnkum sahilinin 1 mil açığında ikiye bölünüp, battı. Gemideki 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı. 3 kişinin cesedi bulunurken, 3 denizciye ise ulaşılamadı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Bartın Limanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bartın Liman Başkanı Mehmet Akif Arslansoy konuşma yaptı. Daha sonra römorkör ile denize açılan Bartın Vali Yardımcısı Adem Topaca, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyeleri gemi batığının bulunduğu alana çelenk ve karanfil bırakarak, ölen denizcileri andı.

BARTIN'DA BATIK GEMİNİN BULUNDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKILDI
BARTIN'DA BATIK GEMİNİN BULUNDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKILDI
BARTIN'DA BATIK GEMİNİN BULUNDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKILDI
BARTIN'DA BATIK GEMİNİN BULUNDUĞU ALANA ÇELENK BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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