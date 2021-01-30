Bartın'da batan yük gemisinde dalgıçlar tarafından teknik inceleme yapıldı
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Bartın'da batan yük gemisinde dalgıçlar tarafından teknik inceleme yapıldı

30.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:46
Bartın'da batan yük gemisinde dalgıçlar tarafından teknik inceleme yapıldı

Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisinde dalgıçlar teknik inceleme yaptı.

Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisinde dalgıçlar teknik inceleme yaptı.

Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı 4 dalgıç tarafından kıyıdan yaklaşık 3 kilometrelik açıkta geminin battığı noktada dalış gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren dalışta, batma nedenine ilişkin gemide teknik inceleme yapıldı.

İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3 kişinin cesedi karaya çıkarılmıştı.

Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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