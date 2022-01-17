Bartın'da batan kuru yük gemisindeki çalışmalara katılan personele madalya verildi

BARTIN (AA) - İnkum açıklarında 17 Ocak 2021'de Palau bayraklı "ARVIN" isimli kuru yük gemisinin batmasının birinci yılında, arama kurtarma çalışmalarını başarıyla yürüten Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeline "Kurtarılan Hayat Madalyası" takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, kazada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşı okundu.

Törende konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir yıl önce Bartın'da geminin batmasıyla büyük trajedi yaşandığını, başta Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile tüm personellerce organize ve eş zamanlı kurtarma operasyonu yürütüldüğünü anımsattı.

Kurtarma çalışmalarının gerçekten büyük riskle yapıldığını vurgulayan Bodnar, "Vatandaşlarımızı kurtaran personel, kendi hayatlarını da riske atarak bu operasyonu gerçekleştirdi. Çalışmaların ne kadar zor yürütüldüğünü biliyoruz çünkü o zaman yaklaşık 6 metre dalga yüksekliği vardı ve söz konusu şartlar, ortaya konulan çalışmaları neredeyse imkansız kılıyordu." dedi.

Bodnar, çalışmalar sayesinde 5'i Ukrayna vatandaşı 6 mürettebatın hayatlarını sürdürdüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Ukrayna Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsen teşekkürlerini bildirdi. Biz de bugün çalışmaları yürüten personele plaket takdim ederek teşekkürlerini tekrarlamış oluyoruz. Buradan Sayın Valimize ve kurtarma çalışmalarına katılan tüm personele teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız, 5 kurtarıcı sahil güvenlik personeline Ukrayna Devlet ödülü olan 'Kurtarılan Hayat Madalyası'nı takdim edeceğiz."

"Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını umut ediyoruz"

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bartın Valisi Sinan Güner de olayı ilk anından itibaren takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile üstün gayret ve başarı gösteren bütün kamu kuruluşlarına teşekkür etti.

Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını dileyen Güner, "Kazada vefat eden ve kaybolan denizcileri saygıyla anıyor, ailelerine üzüntülerimi bildiriyor, sağ kurtulanlara sağlıklı yaşam temenni ediyorum." dedi.

Törende Vali Güner'e teşekkür belgesi takdim eden Büyükelçi Bodnar, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Onur Tataroğlu, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Özdemir, Astsubay Çavuş Ayberk Can, Uzman çavuşlar Semih Kurt ve Enver Mücahit Eşme'ye "Kurtarılan Hayat Madalyası" verdi.

17 Ocak 2021'de İnkum açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3'ünün cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı. Gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı.