Bartın'da banklar kaldırıldı BARTIN Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evinizde kalın' çağrılarına uymayan vatandaşlar için belediye ekipleri harekete geçerek, bankları geçici süreliğine kaldırdı.

BARTIN Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evinizde kalın' çağrılarına uymayan vatandaşlar için belediye ekipleri harekete geçerek, bankları geçici süreliğine kaldırdı.

Kentte koronavirüse karşı alınan önlemler sürüyor. Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüse karşı uyarılara karşın vatandaşlar bankları kullanmaya devam edince, belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki bank ve bazı ahşap oturma gruplarını sökerek kamyona taşıyıp depoya kaldırdı. Bankların sökülmesi sırasında vatandaşların çalışmayı yine oturarak izlemesi dikkat çekti. Polis ekipleri vatandaşları uyararak, yan yana oturmamalarını istedi. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı.

Kaynak: DHA