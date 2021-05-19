Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
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Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | 3. Sayfa

- Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kavgada taraflar birbirlerine balta ve sopalarla saldırıda bulundu.

- Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kavgada taraflar birbirlerine balta ve sopalarla saldırıda bulundu. Kavga sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A. ve kuzeni A.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmaya her iki taraftan aile bireyleri de dahil oldu. Balta ve sopalarında kullanıldığı kavgada H.A., S.A., N.K., F.K. A.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipler sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken T.A. ve E.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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