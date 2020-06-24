Bartın'da balıkçı, yunusları görüntüledi BARTIN'ın Mugada sahilinde denize açılan balıkçı Atakan Yaman, cep telefonu kamerasıyla yunusları görüntüledi.

BARTIN'ın Mugada sahilinde denize açılan balıkçı Atakan Yaman, cep telefonu kamerasıyla yunusları görüntüledi.

Mugada tatil beldesinde dün sabah teknesi ile balığa çıkan Atakan Yaman, yunusları gördü. Cep telefonu kamerasıyla ile görüntü çekmeye başlayan Yaman, yunuslarla birlikte hareket etti. Bir süre sonra dibe dalan yunuslar, gözden kayboldu. Atakan Yaman, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: DHA