Bartın'da balıkçı, yunusları görüntüledi Bartın'da balıkçı, yunusları görüntülediBARTIN'ın Mugada tatil beldesinde denize açılan balıkçı Atakan Yaman, cep telefonu kamerasıyla yunusları görüntüledi.

Bartın'da balıkçı, yunusları görüntüledi

BARTIN'ın Mugada tatil beldesinde denize açılan balıkçı Atakan Yaman, cep telefonu kamerasıyla yunusları görüntüledi. Bartın Mugada tatil beldesinde, dün sabah saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Atakan Yaman, yunusları gördü. Cep telefonu kamerasıyla ile görüntü almaya başlayan Atakan Yaman, yunuslarla birlikte hareket etti. Bir süre sonra dibe dalan yunuslar gözden kayboldu. Atakan Yaman çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, görüntüler beğeni topladı.

Kaynak: DHA