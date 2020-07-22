Bartın'da bakım merkezinde kötü muamele iddiasında 4 tutuklama BARTIN'da, özel bakım merkezinde bulunan hastalara kötü muamele yaptıkları iddia edilen 4 personel, gözaltına alındı.

BARTIN'da, özel bakım merkezinde bulunan hastalara kötü muamele yaptıkları iddia edilen 4 personel, gözaltına alındı. 4 kişi, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Bartın'da bulunan ve 56 şizofreni hastasının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde, personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında binadaki bütün güvenlik kameralarına el konuldu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 personel, geçen hafta gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'kötü muamele' iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA