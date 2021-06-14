Bartın'da ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi öldü
Bartın'da, ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Bartın'da, ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde Arcan Bulut (54), kullandığı ATV aracıyla kontrolünü kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.
Köylülerin halat yardımıyla ağır yaralı olarak yola çıkardığı Bulut, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı