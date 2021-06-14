Bartın'da ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi öldü

Bartın'da ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da, ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde Arcan Bulut (54), kullandığı ATV aracıyla kontrolünü kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Köylülerin halat yardımıyla ağır yaralı olarak yola çıkardığı Bulut, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Tuğrul Tülek Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da ATV ile uçuruma yuvarlanan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:30:57. #1.14#

title