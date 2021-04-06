Bartın'da arı kovanlarına zarar veren ayılar açtıkları peteklerdeki balı yedi
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Bartın'da arı kovanlarına zarar veren ayılar açtıkları peteklerdeki balı yedi

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da arı kovanlarına zarar veren ayılar açtıkları peteklerdeki balı yedi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde köye inen ayılar, 29 arı kovanına zarar vererek açtıkları peteklerdeki balı yedi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde köye inen ayılar, 29 arı kovanına zarar vererek açtıkları peteklerdeki balı yedi.

İlçeye bağlı Kavaklı köyünde arıcılık yapan Güngör Aydemir, sabah saatlerinde geldiği tarlasında kovanlarının zarar gördüğünü ve arıların telef olduğunu gördü.

Arazide yaptığı incelemede ayı izine rastlayan Özdemir, gazetecilere, 29 kovana zarar veren ayıların peteklerdeki balı yediğini söyledi.

Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Özdemir, "Kuşnalı mevkisinde bulunan 30 arı kovanımdan 29'u zarar görmüş. Kovanların bulunduğu yerde elektrikli telimiz vardı ama kar yağışı sırasında zarar görmüş. İki gündür hava muhalefetinden dolayı bahçemize gelememiştik. Kontrol için geldiğimizde ise böyle bir manzarayla karşılaştık, şaşırdık kaldık. Daha önce 1-2 kovanımız zarar görmüştü ama bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamadım. Ayılar, kovanların kapağını açarak, petekleri yemiş, arıları telef etmiş. Burada en az 15-20 bin lira zararım var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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