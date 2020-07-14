Bartın'da aranan kişilere yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı Bartın'da aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

Bartın'da aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ile genel güvenlik açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

İl genelinde 55 ekip ve 254 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 2 bin 673 kişi sorgulandı, 72 umuma açık iş yeri denetlendi ve 317 araç kontrol edildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 12 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA