Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı
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Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı

18.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:01
Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı

Bartın'da bugün özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Bartın'da bugün özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının aralıklarla kent genelinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, il merkezinde ve tüm ilçelerde 18-20 Ocak tarihlerinde yüz yüze eğitime devam eden özel ve kamuya ait anaokulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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