Anahtarlık görünümlü silahla oynayan anne oğlunu yaraladı
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Anahtarlık görünümlü silahla oynayan anne oğlunu yaraladı

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde, anahtarlık görünümlü silahla oynayan annesi tarafından yaralanan genç, tedavi altına alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, anahtarlık görünümlü silahla oynayan annesi tarafından yaralanan genç, tedavi altına alındı.

İstanbul'da yaşayan ve annesiyle Kurban Bayramı tatili için Sarıfasıl köyündeki dayısının yanına gelen G.E. (30), bahçede otururken nereden geldiği belli olmayan mermiyle göğsünden yaralandı.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine, buradan da Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, G.E'ye ait olan ve annesi oynarken ateş alan anahtarlık görünümlü silahtan çıkan mermiyle yaralandığı belirlendi.

Gözaltına alınan anne, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, G.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anahtarlık görünümlü silahla oynayan anne oğlunu yaraladı
Anahtarlık görünümlü silahla oynayan anne oğlunu yaraladı
Anahtarlık görünümlü silahla oynayan anne oğlunu yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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