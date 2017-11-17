Bartın'da Altyapı Çalışmaları

Bartın Belediyesi'nce doğalgaz çalışması tamamlanan mahallelerde, yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, doğalgaz çalışmalarının ardından hasar oluşan yolları kısa sürede tamamlama gayretinde olduklarını belirtti.



Çalışmalarda hasar gören yol ve kaldırımları parke ve antik parke taş ile yeniden düzenlediklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:



"Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sathi kaplama ile yol düzenleme ve yağmur suyu hattı çalışması yapılıyor. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi 269. Sokak'ta ise kaldırım oluşturmak üzere kaldırım bordürü çalışmalarına başladı. Kent merkezimizde belediyemize bağlı olan tüm yolları en iyi hale getireceğiz. Yaka selleri ve taşkınlara karşı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için başlattığımız yeni yağmur suyu hatları kapsamında, tespit edilen noktalarda da çalışmalarımız sürüyor."